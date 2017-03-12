Фото: avito.ru

Таунхаус площадью 150 квадратных метров продают в центре Барнаула за 10 миллионов рублей, говорится в сообщении на сайте Avito.ru.

"Уютный таунхаус в тихом центре. Архитектор — Александр Деринг. Улица Никитина, 114. Площадь — 150 квадратных метров. Кухня-столовая, гостиная, две спальни, кабинет, два санузла, джакузи, хороший ремонт", — отмечается в объявлении.

Также имеется теплый гараж, земельный участок с зоной отдыха, парковка на два автомобиля.

Территория, где расположено жилье, является охраняемой. Имеется система видеонаблюдения.