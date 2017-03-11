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Правоохранительным органам в станице Кущевской удалось предотвратить самоубийство 15-летней девочки, состоявшей в "группе смерти". Об этом пишет сайт газеты "Известия".

Отметим, что подросток являлся не просто участником этой группы, а был ее куратором. Девочка собиралась довести игру до конца, прыгнув с крыши пятиэтажного здания.

По данному факту проводится проверка.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , вице-спикер Госдумы Ирина Яровая обещала внести законопроект, который предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы для тех, кто склоняет подростков к самоубийствам в социальных сетях. Причем организаторы этих сайтов должны нести ответственность, даже если они не успели реализовать задуманное до конца. Это предложение получило одобрение у президента России Владимира Путина.