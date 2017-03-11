Фото: fasadi-krovli-v-tomske.ru
Правоохранительным органам в станице Кущевской удалось предотвратить самоубийство 15-летней девочки, состоявшей в "группе смерти". Об этом пишет сайт газеты "Известия".
Отметим, что подросток являлся не просто участником этой группы, а был ее куратором. Девочка собиралась довести игру до конца, прыгнув с крыши пятиэтажного здания.
По данному факту проводится проверка.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , вице-спикер Госдумы Ирина Яровая обещала внести законопроект, который предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы для тех, кто склоняет подростков к самоубийствам в социальных сетях. Причем организаторы этих сайтов должны нести ответственность, даже если они не успели реализовать задуманное до конца. Это предложение получило одобрение у президента России Владимира Путина.
Комментарии
родителям почаще надо выходить из своих соцсетей и интересоваться, где находятся их дети в интернете
Посмотрите передачу Мужское/Женское по этой теме. Была недавно 2 -З недели назад. Там всё подробно рассказано. Вы детей на их страничках не вычислите. Они играют в эту смертельную игру на фейковых страничках.
Не понятно, куратор же вроде ведёт жертву, отслеживает выполнение заданий, а сам не прыгает. Филиппу Лису предъявили предварительно 15 детей. Он был куратором.
. Филиппу Лису предъявили предварительно 15 детей. Он был куратором. Вот когда маму, папу,братика или сестричку этой мрази озвучат тогда этот лис-будейкин будет ссаться по ночам в своей камере И самого этого еврейского мальчика отдать на расправу родителям детей которых он убил ...
Этого лиса надо не на 5 лет, а на 15 лет исправительных работ отправить за загубленные жизни 15 детей.
Обнародовать имя надо, его родители в ответе за монстра что породили.