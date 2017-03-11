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Премьер-министр России Дмитрий Медведев, побывав в Ессентуках, заявил, что курорты Северного Кавказа способны принимать до десяти миллионов человек в год. Об этом пишет ИА REGNUM.

"Надо постараться занять на этом рынке место, которое достойно наших возможностей", — подчеркнул глава российского кабмина.

В прошлом году Северный Кавказ посетило 3,6 миллионов туристов, из них 1,4 млн человек отдохнули в Ставропольском крае.

Также Медведев подчеркнул, что есть необходимость провести реконструкцию старых объектов. Глава российского кабмина уверен, что в этом регионе нужно развивать три направления туризма из четырех. Речь идет о горном, бальнеологическом и культурно-историческом туризмах.