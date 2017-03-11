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Премьер-министр России Дмитрий Медведев, побывав в Ессентуках, заявил, что курорты Северного Кавказа способны принимать до десяти миллионов человек в год. Об этом пишет ИА REGNUM.
"Надо постараться занять на этом рынке место, которое достойно наших возможностей", — подчеркнул глава российского кабмина.
В прошлом году Северный Кавказ посетило 3,6 миллионов туристов, из них 1,4 млн человек отдохнули в Ставропольском крае.
Также Медведев подчеркнул, что есть необходимость провести реконструкцию старых объектов. Глава российского кабмина уверен, что в этом регионе нужно развивать три направления туризма из четырех. Речь идет о горном, бальнеологическом и культурно-историческом туризмах.
Комментарии
А скока там в Масквабаде население-?
Так получается всем скопом и поедут, правда, без гастеров. Ну мы так, по туркластеру Алтай по двадцатому кругу.
Был в горах Кавказа, у нас в Горном красивее. Может не так тепло,но летом сойдет.
Этого Димона можно официально вором называть. И в суд он ни на кого за это не подаст.