Фото: tulactive.ru
Серию публикаций, посвященную запланированному росту тарифов на коммунальные услуги в Алтайском крае, продолжает портал Amic.ru. Сегодня речь пойдет о западных городах региона – Славгороде и Яровом.
Напомним, что ранее наша редакция рассказывала о том, как подорожает коммуналка в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Новоалтайске и Белокурихе.
Читайте также: На сколько вырастут коммунальные тарифы для жителей Бийска в 2017 году?
Жителей Славгорода и Ярового также ожидает традиционный рост тарифов с 1 июля.
Читайте также: Каким будет повышение коммунальных тарифов в Рубцовске в 2017 году?
По информации регионального управления по регулированию цен и тарифов, такса на услуги изменится следующим образом.
Читайте также: Как изменятся тарифы ЖКХ в городе-спутнике Барнаула в 2017 году?
Тарифы на водоснабжение и водоотведение указаны в рублях за 1 куб. м, тарифы на теплоснабжение указаны в рублях за 1 Гкал.
Читайте также: На сколько увеличатся тарифы ЖКХ в Белокурихе с 1 июля 2017 года?
Комментарии