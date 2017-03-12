Фото: tulactive.ru

Серию публикаций, посвященную запланированному росту тарифов на коммунальные услуги в Алтайском крае, продолжает портал Amic.ru. Сегодня речь пойдет о западных городах региона – Славгороде и Яровом.

Напомним, что ранее наша редакция рассказывала о том, как подорожает коммуналка в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Новоалтайске и Белокурихе.

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Жителей Славгорода и Ярового также ожидает традиционный рост тарифов с 1 июля.

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По информации регионального управления по регулированию цен и тарифов, такса на услуги изменится следующим образом.

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Тарифы на водоснабжение и водоотведение указаны в рублях за 1 куб. м, тарифы на теплоснабжение указаны в рублях за 1 Гкал.

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