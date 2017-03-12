Фото: altaipriroda.ru
Большую стихийную свалку, появившуюся минувшей зимой, ликвидировали под Павловском, информирует Минприроды Алтайского края.
Незаконное складирование отходов было выявлено еще в январе. Свалка была организована совсем рядом с действующим полигоном твердых бытовых отходов.
"При съезде с федеральной трассы по направлению к городу Камень-на-Оби прилегающая к полигону территория была захламлена бытовым мусором (твердые бытовые отходы, пластик, коробки, мешки, пакеты и т.п.). Как выяснилось, проезд к полигону ТБО завалило снегом, и местные жители и организации были вынуждены сбрасывать отходы, не доезжая до него, в результате чего образовалась огромная куча мусора", — констатируют в ведомстве.
Читайте также: Каждая восьмая нелегальная свалка в Алтайском крае находится в Барнауле
В итоге арендатору земельного участка было предписано ликвидировать стихийную свалку, навести здесь порядок и очистить дорогу на полигон ТБО от снега. В данный момент эти требования выполнены.
В Минприроды добавляют, что это не единственная свалка-спутник Павловского полигона ТБО, которая была выявлена в этом году.
Комментарии
Рашен пигз
Вобщем как всегда. Чиновники не работают, а виноваты люди.
08:54 судя по вашему имени вы русский. Приятно что вы такой самокритичный.
Прикольно ты его поддел(а).
Свалить мусор где попало для русского человека намного проще чем найти чиновника ответственного за очистку дороги на полигон.