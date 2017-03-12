Фото: altaipriroda.ru

Большую стихийную свалку, появившуюся минувшей зимой, ликвидировали под Павловском, информирует Минприроды Алтайского края.

Незаконное складирование отходов было выявлено еще в январе. Свалка была организована совсем рядом с действующим полигоном твердых бытовых отходов.

"При съезде с федеральной трассы по направлению к городу Камень-на-Оби прилегающая к полигону территория была захламлена бытовым мусором (твердые бытовые отходы, пластик, коробки, мешки, пакеты и т.п.). Как выяснилось, проезд к полигону ТБО завалило снегом, и местные жители и организации были вынуждены сбрасывать отходы, не доезжая до него, в результате чего образовалась огромная куча мусора", — констатируют в ведомстве.

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В итоге арендатору земельного участка было предписано ликвидировать стихийную свалку, навести здесь порядок и очистить дорогу на полигон ТБО от снега. В данный момент эти требования выполнены.

В Минприроды добавляют, что это не единственная свалка-спутник Павловского полигона ТБО, которая была выявлена в этом году.