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Еврейские общины в России в этом году отмечают иудейский праздник Пурим 11 и 12 марта. Вообще в этом году праздник выпадает на 12 марта, но отмечать его начнут вечером в субботу, 11 марта, пишет портал bw4u.ru.
Пурим отмечают в память о чудесном спасении евреев Персии в период правления царя Ахашвероша. В Израиле в этот день публично читают книгу Эстер. По традиции, слушают чтение и мужчины, и женщины. Как только евреи слышат имя Амана (царского сановника, уготовившего гибель евреям), они поднимают шум, тем самым показывая, что они презирают этого человека.
В этот день евреи всегда сильно веселятся и устраивают широкое застолья. В Пурим каждый иудей должен угостить другого двумя видами еды, или одним блюдом и напитком.
В этот праздник в Израиле устраивают карнавал.
Комментарии
Что то мне не хорошо, что то мне не весело
Шалом, с праздником всех!
1.03.2017 13:41 - гость - Шалом, с праздником всех! и тебе Салам алейкум ...
11.03.2017 13:56 - гость - 1.03.2017 13:41 - гость - Шалом, с праздником всех! и тебе Салам алейкум ...
воистину алейкум ))
Зачем эта информация гоям?
Вот что празднуют: «И сказала Есфирь: если царю благоугодно, то пусть бы позволено было Иудеям, которые в Сузах, делать то же и завтра, что сегодня, и десятерых сыновей Амановых пусть бы повесили на дереве. И приказал царь сделать так; и дан на это указ в Сузах, и десятерых сыновей Амановых повесили. И собрались Иудеи, которые в Сузах, также и в четырнадцатый день месяца Адара и умертвили в Сузах триста человек. И прочие Иудеи, находившиеся в царских областях, собрались, чтобы стать на защиту жизни своей и быть покойными от врагов своих, и умертвили из неприятелей своих семьдесят пять тысяч» (Есф. 9,1-16).
Привет обрубыши!
Ура празднуем все!
С обрубышом но длиннее))
В этом деле главное толщь!
В Израилe население 7 млн.челов,как они могут свегать,кого хотят? Они,что круче российских хакеров?