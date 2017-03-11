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Еврейские общины в России в этом году отмечают иудейский праздник Пурим 11 и 12 марта. Вообще в этом году праздник выпадает на 12 марта, но отмечать его начнут вечером в субботу, 11 марта, пишет портал bw4u.ru.

Пурим отмечают в память о чудесном спасении евреев Персии в период правления царя Ахашвероша. В Израиле в этот день публично читают книгу Эстер. По традиции, слушают чтение и мужчины, и женщины. Как только евреи слышат имя Амана (царского сановника, уготовившего гибель евреям), они поднимают шум, тем самым показывая, что они презирают этого человека.

В этот день евреи всегда сильно веселятся и устраивают широкое застолья. В Пурим каждый иудей должен угостить другого двумя видами еды, или одним блюдом и напитком.

В этот праздник в Израиле устраивают карнавал.