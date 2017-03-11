Фото: moscow-baku.ru
Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Шон Спайсер пришел на брифинг с журналистами с перевернутым значком, на котором изображен флаг Америки. Об этом пишет "ТАСС".
Отметим, что значок был прикреплен к лацкану его пиджака. Сам Спайсер не заметил этого. Лишь через пару минут один из журналистов сделал ему замечание.
"До конца недели осталось два дня", — сказал пресс-секретарь президента, поправляя значок.
Вероятней всего, этот инцидент произошел из-за невнимательности. Однако американские СМИ начали муссировать эту тему, пытаясь разглядеть в этом какие-либо тайные знаки.
Комментарии
Видимо у него Российский костюмер.
у нас некоторые триколор не могут в правильном сочетании нарисовать и что теперь?