Фото: moscow-baku.ru

Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Шон Спайсер пришел на брифинг с журналистами с перевернутым значком, на котором изображен флаг Америки. Об этом пишет "ТАСС".

Отметим, что значок был прикреплен к лацкану его пиджака. Сам Спайсер не заметил этого. Лишь через пару минут один из журналистов сделал ему замечание.

"До конца недели осталось два дня", — сказал пресс-секретарь президента, поправляя значок.

Вероятней всего, этот инцидент произошел из-за невнимательности. Однако американские СМИ начали муссировать эту тему, пытаясь разглядеть в этом какие-либо тайные знаки.