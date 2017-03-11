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Новости

ООН: мир переживает самый серьезный гуманитарный кризис

, ИА "Амител"
По данным представителя ООН, в мире от голода страдают больше 20 миллионов человек

Фото: business.ua

Глава отдела ООН по гуманитарным вопросам Стивен О’Брайан заявил, что сейчас в мире больше 20 миллионов человек страдают от голода. Таким образом, в настоящее время в мире наблюдается самый серьезный гуманитарный кризис с 1945 года. Об этом пишет РИА "Новости".

По мнению О’Брайана, чтобы не допустить смерть этих людей нужно "скоординировать глобальные усилия". Также, чтобы избежать катастрофы нужно как можно быстрее оказать финансовую помощь Йемену, Южному Судану, Сомали и Нигерии. А для этого к лету нужно собрать не меньше 4,4 миллиарда долларов.

Если денег собрать не получится, то дети, живущие в указанных странах, будут отставать в росте и развитии, не смогут ходить в школу, подчеркнул представитель ООН.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

11.03.2017 15:21
- гость -

Да ну? А чем же Вы там занимаетесь?! С самого начала образования ООН. Вспомнил! Ищете химическое оружие в странах более менее благополучных, Боретесь за права нетрадиционалов, крышуете террористов по всему миру.

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11.03.2017 15:25
- гость -

ООН,как мой сосед по даче,всех обсирает,но бабло ,собирает!

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