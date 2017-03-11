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Голливудский режиссер Джеймс Кэмерон разочаровал поклонников, объявив, что "Аватар 2" выйдет на экраны после 2018 года. Об этом пишет портал ИА Regnum, ссылаясь на Toronto Star.

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"Необходимо понять, что речь идёт о последовательном порядке выхода картин на экраны. Мы снимаем не "Аватар 2", а "Аватар 2, 3, 4, 5", — подчеркнул режиссер.

Как ранее сообщали СМИ, продолжение нашумевшего фильма "Аватар" должно было выйти на экраны к Рождеству 2018 году. Следующие части фильма были запланированы на 2020, 2022 и 2023 годы соответственно.

"Аватар"- американский научно-фантастический фильм 2009 года сценариста и режиссёра Джеймса Кэмерона с Сэмом Уортингтоном и Зои Салдана в главных ролях. Действие фильма происходит в 2154 году, когда человечество добывает ценный минерал анобтаниум на Пандоре, обитаемом спутнике газовой планеты в звёздной системе Альфы Центавра