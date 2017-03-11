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Новости

Американские ученые выяснили, что долгий сон ведет к слабоумию

, ИА "Амител"
Эксперимент длился больше 13 лет. В нем приняли участие 2,5 тысячи человек

Фото: pixabay.com

Американские ученые в ходе эксперимента выяснили, что сон дольше девяти часов может привести к слабоумию, пишет портал newinform.com.

Специалисты Бостонского университета провели исследование, которое длилось около 13 лет. В нем приняли участие почти 2,5 тысячи человек. Все добровольцы были поделены на три группы — в первой были люди, которые спят от шести до девяти часов, во второй были люди, которые спят не больше шести часов в день, а в третьей те, кто спит больше  десяти часов. 

Ученые выяснили, что больше 230 испытуемых, которые спят более девяти часов в сутки, страдают слабоумием, а у 180 человек наблюдалась болезнь Альцгеймера. Оказалось, что у людей, которые любят долго поспать  со временем уменьшается объем мозга. Также ученые отметили снижение интеллекта у таких людей.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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