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Четыре человека погибли в результате лобового столкновения двух автомобилей "Жигули" в Челябинской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, ДТП произошло вечером в пятницу, 10 марта, на 32 километре трассы Троицк — Степное. Столкнулись автомобили ВАЗ-21093 и ВАЗ-21099, в которых находилось четыре человека. Все, кто был в машинах — погибли.

За рулем автомобилей были 33-летний и 30-летний местные жители. В ВАЗ-21099 кроме водителя находились два пассажира — мужчины в возрасте 36 и 37 лет.