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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN рассказал о чем разговаривал посол РФ в Вашингтоне Сергей Кисляк с окружением президента США Дональда Трампа. Об этом пишет "РБК".

"Это его работа. Он обсуждал двухсторонние отношения, выяснял, что происходит в Соединенных Штатах, чтобы у нас в Москве было понимание ситуации",- пояснил представитель Кремля.

По словам Пескова, эту же работу делают абсолютно все послы, которые представляют хоть Москву, хоть Вашингтон.

Отметим, что телеканал CNN снял фильм о Владимире Путине "Самый могущественный человек в мире". В эфир картина выйдет в понедельник, 13 марта.