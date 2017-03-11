Фото: pixabay.com

Морозная погода сохранится в Алтайском крае в воскресенье, 12 марта. Согласно прогнозу ЦГМС по региону, ночью осадков не ожидают, на дорогах прогнозируют гололедицу, местами изморозь, туман.

Температура опустится в ночь на 12 марта до -19...-24 градусов, местами по юго-востоку до -11...-16 градусов. Днем в Алтайском крае потеплеет до -2..-7 градусов, в предгорных районах до +3. Ветер в этот день будет дуть переменный 2-7 метров в секунду.

Отметим, что в начале рабочей недели существенно погода не изменится. Ночью также будет морозно до -21..-23 градусов, а днем столбики термометров будут подниматься до -1..-3 градусов. В предгорных районах до +5 градусов.