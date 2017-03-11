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Автоледи на улице Антона Петрова в Барнауле сбила 11-летнего мальчика, переходящего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

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Как сообщается, наезд совершила 32-летняя женщина на автомобили Mitsubishi. В результате аварии, ребенок получил телесные повреждения. Его госпитализировали в городскую больницу № 12.

Ранее ИА "Амител" сообщало, что ДТП было совершено утром в субботу, 11 марта. Недалеко от магазина "Аяс" на улице Антона-Петрова.