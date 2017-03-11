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Паромное сообщение между Турцией и Крымом было остановлено около двух недель назад по инициативе Анкары. Своего решения Турция не объясняет, пишет РИА "Новости".
Отметим, что паромное сообщение между Турцией и полуостровом было налажено около шести месяцев назад.
По словам директора компании-оператора паромной линии "Крымское морское агентство" Станислава Гвоздилова, паромы из Крыма не принимает Турция. Специалист подчеркнул, что такой шаг Анкары сделал невозможным поставки продуктов и товаров из Турции на полуостров.
Комментарии
А МИД и прочие российские чиновники спросить стесняются или им не до того...