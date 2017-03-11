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Зрители смогут увидеть седьмой сезон нашумевшего сериала "Игра престолов" 16 июля этого года, сообщает "РБК" о ссылкой на года страницу сериала в Twitter.

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На американском телевидении уже вышел тизер нового сезона. В конце видео появляется надпись "7–16". Отметим, что прошлый сезон этого сериала был номинирован на 23 награды, завоевав в общей сложности 12 "Эмми", в том числе за режиссуру и сценарий.

Сериал "Игра престолов" - американский драматический телесериал в жанре фэнтези, созданный по мотивам цикла романов "Песнь Льда и Огня" писателя Джорджа Мартина. Сериал снимается для кабельного телеканала HBO. Съёмки телесериала ведутся в нескольких странах, включая Великобританию (Северная Ирландия), Мальту, Хорватию, Исландию и Марокко. Премьера первого сезона в США состоялась на канале HBO 17 апреля 2011 года; на начало 2017 года были полностью показаны шесть сезонов.