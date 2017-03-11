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Около 20 сотрудников особого отдела ФБР займутся расследованием влияния России на исход выборов президента США, пишет сайт газеты "Комсомольская правда", ссылаясь на американских СМИ.

Специалистам контрразведывательного департамента предстоит выяснить: повлияла ли Москва каким-то образом на результаты голосования. Этот отдел занимается, в частности, защитой секретной информации и наиболее современных технологий, а также борьбой со шпионажем, в том числе в киберпространстве.

В США подчеркивают, что специалисты не ограничены по времени. Сначала они намерены общаться с интересующими их людьми.

Как не однократно сообщалось, в Америке уверены, что Кремль виноват в кибератаках на серверы демократов. В этой стране уверены, что так Москва повлияла на прошедшие в ноябре 2016 года выборы президента США.