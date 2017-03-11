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Украина ограничила поставку воды в восемь городов, расположенных в Луганской народной республике, сообщает "Газета.ру".

Вода перестала течь из кранов жителей ЛНР в ночь на 11 марта. В предприятии "Лугансквода" подчеркнули, что никакие официальные документы о прекращении водоснабжения предоставлены не были.

Воды нет в следующих населенных пунктах: Первомайск, Стаханов, Кировск, Брянка, Алчевск, Перевальск, Красный Луч и Антрацит.

Между тем, в компании "Попаснянский районный водоканал" пояснили, что водоснабжение было нарушено из-за аварии на магистральном водоводе Д 1200 мм. Но никаких документов, подтверждающих эту информацию не поступало.

Пару дней назад Украина так же ограничила поставку воды Петровской насосной станции, обеспечивающей подачу воды в села Славяносербского района и в Луганск.