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Цены в рознице на все топливо подорожало в Белоруссии ровно на одну копейку, пишет сайт газеты "Известия" со ссылкой на местный государственный концерн "Белнефтехим".

Стоимость бензина выросла в субботу, 11 марта. Это произошло из-за изменения конъюнктуры рынка нефти и нефтепродуктов.

Сейчас один литр бензина Аи-92 в Белоруссии можно приобрести за 1,12 рубля (около $0,59), Аи-95 — 1,20 рубля ($0,63), Аи-98 — 1,31 рубля ($0,69), дизельного топлива — 1,24 рубля ($0,64), дизтоплива марки "Арктика" — 1,39 рубля ($0,73).

Отметим, что в последний раз бензин дорожал в этой стране больше двух лет назад.