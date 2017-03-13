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Новая рабочая неделя в Алтайском крае начнется с солнечной погоды и гололеда.

Как сообщили в региональном Гидрометцентре, днем в крае без осадков, в утренние часы местами изморозь, туман.

Температура составит 0…-5 градусов, в предгорных районах до +5 градусов. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду, днем с усилением в северных районах до 12 метров.

В Барнауле также без осадков, на дорогах гололедица. Днем около нуля градусов. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду.