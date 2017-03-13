Коттедж с гаражом на четыре машины продают в Барнауле за 12 млн руб. Фото

Фото: avito.ru

Кирпичный коттедж площадью 226 квадратных метров продают в барнаульском поселке Солнечная поляна, говорится в сообщении на сайте Avito.ru.

Дом расположен на Знакомой на участке 11 соток. В коттедже два этажа, четыре комнаты, кухня и подвал.

Также имеется гараж на четыре автомобиля, баня, хозяйственные постройки.

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В объявлении отмечается, что владелец при реализации недвижимости готов к торгу и рассмотрению различных вариантов.