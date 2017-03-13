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Жители Камня-на-Оби, как и население других городов Алтайского края, с 1 июля будут платить за коммунальные услуги больше, чем в настоящее время.

Ранее портал Amic.ru уже публиковал информацию регионального управления по регулированию цен и тарифов о запланированном росте цен на коммуналку в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Новоалтайске, Белокурихе, Славгороде и Яровом.

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Теперь представляем вашему вниманию данные о росте тарифов в Камне-на-Оби. Тарифы на водоснабжение и водоотведение указаны в рублях за 1 куб. м, тарифы на теплоснабжение указаны в рублях за 1 Гкал.



