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В Нидерландах министра по делам семьи Турции Фатму Бетюль Саям Кайю назвали "нежелательным иностранцем". Кроме этого, власти намерены выпроводить ее из страны, пишет РИА "Новости" со ссылкой на Рейтер.

Известно, что силовики намерены вернуть турецкого чиновника обратно к границе с Германией.

Отметим, что до этого Саям Кайя заявила о желании съездить в Нидерланды после ее визита в Германию. Туда она собирается попасть на автомобиле. Хотя все ее мероприятия в этой стране отменены.

Ранее Нидерланды не дали посадку самолету с министром иностранных дел Турции Мевлютой Чавушоглой на борту.