Фото: yugopolis.ru

Члены жюри "Минута славы" Владимир Познер и Рената Литвинова принесли свои извинению участнику этого проекта Евгению Смирнову. Видео об этом размещено на сайте Первого канала.

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На ролике видно, как на сцене проекта Познер объясняет свое поведение на прошлой программе:

"Я хочу принести свои извинения, не за то, что я сказал, а за то, что я сказал так, что я совсем не был понят правильно… Вы же понимаете, что я не хотел вас обидеть, когда говорил, что говорил?" — спросил Познер.

Потом слово взяла Рената Литвинова. Однако Евгений Смирнов заявил, что покидает проект из-за того, что отношение к нему уже не будет объективным. Познер попросил его этого не делать, но его доводы не помогли.

Напомним, после выступления одноногого танцора на проекте Владимир Познер заявил, что он использует "запрещенный прием", а Рената Литвинова назвала его "человеком-ампутантом" и посоветовала ему "пристегнуть" вторую ногу.