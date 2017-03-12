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Новости

СМИ: задержанный в ЛНР диверсант рассказал, кто убил Моторолу

, ИА "Амител"
По словам задержанного ,убийством "хвастался" майор Балов

Фото: voicesevas.ru

В ЛНР задержали диверсантов, один из них — Иван Деев — на допросе назвал имя возможного убийцы командира батальона "Спарта"​ Арсена Павлова (позывной Моторола). Об этом пишет РИА "Новости", основываясь на  видеозапись допроса.

"Также могу подтвердить то, что когда я находился в Хмельницком,​ в 8-м полку спецназа Украины в части, то также слышал, когда майор Балов, начальник разведки, хвастался, будто бы убийство Моторолы — это его рук дело", — сказал задержанный.

Напомним, Моторола был убит в Донецке 16 октября 2016 года. В лифте, расположенном в подъезде его дома, сработало взрывное устройство. Также с ним погиб охранник. 

Еще один диверсант Сергей Иванчук  рассказал, что его руководство поставило задачу по уничтожению комбата ДНР Игоря Безлера. 
 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

12.03.2017 10:14
- гость -

Почему диверсант а на спецназовец ???

0  0
12.03.2017 10:14
СОК

Безлер - какая русская фамилия!

0  0
12.03.2017 10:24
- гость -

Подрыв лифтов - терроризм по определению. Нужно судить за это участников как терористов и военных преступников. И чтобы все об этом знали. Приговоры следует приводить в исполнение независимо от территории нахождения преступников.

0  0
12.03.2017 10:27
- гость -

Чушь, какая то, "диверсант" находясь в плену слышал, что кто-то хвастался, а я слышал что одна бабушка хвасталась что она дедушка. Не пойму, почему это не в новостной ленте АМИКа?

0  0
12.03.2017 10:31
Бабушка Лукерья

А на днях мне муж сказал - что у нас будет ребёнок

0  0
12.03.2017 10:40
- гость -

12.03.2017 10:31 Бабушка Лукерья А на днях мне муж сказал - что у нас будет ребёнок

телефёнок Nokia от Моторолы

0  0
12.03.2017 10:43
- гость -

"Подрыв лифтов - терроризм по определению." А насильственный захват власти?

0  0
12.03.2017 10:47
Гостю 10:43

А насильственный захват власти (в Киеве) - тем более

0  0
12.03.2017 10:48
- гость -

гость - 10:43 "А насильственный захват власти?"

Вы, конечно, про Украину, где произошел переворот. Да у власти там террористы, что подтверждает каждый день. Война против своего народа - тоже терроризм...

0  0
12.03.2017 10:50
- гость -

Братцы и сестрицы! Мочите свидомую падаль во всех сортирах страны, не жалейте патронов! Пусть помнят, что есть такая профессия на Донбассе - карателей убивать!

0  0
12.03.2017 10:55
- гость -

12.03.2017 10:50 - гость - Братцы и сестрицы! Мочите свидомую падаль во всех сортирах страны, не жалейте патронов! Пусть помнят, что есть такая профессия на Донбассе - карателей убивать!

Эффект духовных скреп настоянных на иркутской Боярке

0  0
12.03.2017 10:58
- гость -

гость - 10:55 Для свидомых реальность – это не то что есть на самом деле, а то что они думают о ней или им так хочется.

0  0
12.03.2017 11:14
- гость -

10:47,10:48, какой Киев, какая Украина? Я про Россию спрашиваю! Как насчёт событий 1991 года, когда Ельцин расправился с законным правительством, а спустя 8 лет назначил своим преемником Путина.

0  0
12.03.2017 11:29
- гость -

- гость - 12 марта 2017 г. 11:14 События 1991-го года можно охарактеризовать проще: Три м**ака,в обнимку с **ядями, под водочку и изысканную закусь решили судьбу страны.

0  0
12.03.2017 11:47
- гость -

Не получилось у свидомого подристать на ветке. Тебе сколько говорят- вали на цензор, там свои.

0  0
12.03.2017 11:50
- гость -

- гость - 12 марта 2017 г. 11:47 Не получилось у свидомого подристать ---- Так сделай это за него

0  0
12.03.2017 11:50
- гость -

Да пленные укры готовы слить всех кого знают, лишь бы им приговор смягчили. на самом деле за честную инфу смягчать и надо приговор, а остальных на каторжный труд по восстановлению Донбасса

0  0
12.03.2017 11:54
- гость -

Интересно, а как свидомиты проворачивали свои диверсии в Москве?

0  0
12.03.2017 11:56
- гость -

Убивать легко, а вот сохранить гадам жизнь и заставить восстанавливать всё разрушенное- было бы лучше, а уж после, если чел не одумался тогда вышка

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