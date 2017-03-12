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В ЛНР задержали диверсантов, один из них — Иван Деев — на допросе назвал имя возможного убийцы командира батальона "Спарта"​ Арсена Павлова (позывной Моторола). Об этом пишет РИА "Новости", основываясь на видеозапись допроса.

"Также могу подтвердить то, что когда я находился в Хмельницком,​ в 8-м полку спецназа Украины в части, то также слышал, когда майор Балов, начальник разведки, хвастался, будто бы убийство Моторолы — это его рук дело", — сказал задержанный.

Напомним, Моторола был убит в Донецке 16 октября 2016 года. В лифте, расположенном в подъезде его дома, сработало взрывное устройство. Также с ним погиб охранник.

Еще один диверсант Сергей Иванчук рассказал, что его руководство поставило задачу по уничтожению комбата ДНР Игоря Безлера.

