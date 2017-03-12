Фото: voicesevas.ru
В ЛНР задержали диверсантов, один из них — Иван Деев — на допросе назвал имя возможного убийцы командира батальона "Спарта" Арсена Павлова (позывной Моторола). Об этом пишет РИА "Новости", основываясь на видеозапись допроса.
"Также могу подтвердить то, что когда я находился в Хмельницком, в 8-м полку спецназа Украины в части, то также слышал, когда майор Балов, начальник разведки, хвастался, будто бы убийство Моторолы — это его рук дело", — сказал задержанный.
Напомним, Моторола был убит в Донецке 16 октября 2016 года. В лифте, расположенном в подъезде его дома, сработало взрывное устройство. Также с ним погиб охранник.
Еще один диверсант Сергей Иванчук рассказал, что его руководство поставило задачу по уничтожению комбата ДНР Игоря Безлера.
Комментарии
Почему диверсант а на спецназовец ???
Безлер - какая русская фамилия!
Подрыв лифтов - терроризм по определению. Нужно судить за это участников как терористов и военных преступников. И чтобы все об этом знали. Приговоры следует приводить в исполнение независимо от территории нахождения преступников.
Чушь, какая то, "диверсант" находясь в плену слышал, что кто-то хвастался, а я слышал что одна бабушка хвасталась что она дедушка. Не пойму, почему это не в новостной ленте АМИКа?
А на днях мне муж сказал - что у нас будет ребёнок
12.03.2017 10:31 Бабушка Лукерья А на днях мне муж сказал - что у нас будет ребёнок
телефёнок Nokia от Моторолы
"Подрыв лифтов - терроризм по определению." А насильственный захват власти?
А насильственный захват власти (в Киеве) - тем более
гость - 10:43 "А насильственный захват власти?"
Вы, конечно, про Украину, где произошел переворот. Да у власти там террористы, что подтверждает каждый день. Война против своего народа - тоже терроризм...
Братцы и сестрицы! Мочите свидомую падаль во всех сортирах страны, не жалейте патронов! Пусть помнят, что есть такая профессия на Донбассе - карателей убивать!
12.03.2017 10:50 - гость - Братцы и сестрицы! Мочите свидомую падаль во всех сортирах страны, не жалейте патронов! Пусть помнят, что есть такая профессия на Донбассе - карателей убивать!
Эффект духовных скреп настоянных на иркутской Боярке
гость - 10:55 Для свидомых реальность – это не то что есть на самом деле, а то что они думают о ней или им так хочется.
10:47,10:48, какой Киев, какая Украина? Я про Россию спрашиваю! Как насчёт событий 1991 года, когда Ельцин расправился с законным правительством, а спустя 8 лет назначил своим преемником Путина.
- гость - 12 марта 2017 г. 11:14 События 1991-го года можно охарактеризовать проще: Три м**ака,в обнимку с **ядями, под водочку и изысканную закусь решили судьбу страны.
Не получилось у свидомого подристать на ветке. Тебе сколько говорят- вали на цензор, там свои.
- гость - 12 марта 2017 г. 11:47 Не получилось у свидомого подристать ---- Так сделай это за него
Да пленные укры готовы слить всех кого знают, лишь бы им приговор смягчили. на самом деле за честную инфу смягчать и надо приговор, а остальных на каторжный труд по восстановлению Донбасса
Интересно, а как свидомиты проворачивали свои диверсии в Москве?
Убивать легко, а вот сохранить гадам жизнь и заставить восстанавливать всё разрушенное- было бы лучше, а уж после, если чел не одумался тогда вышка