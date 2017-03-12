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Следственный комитет России возбудил уголовное дело после крушения вертолета, которое произошло 10 марта в Стамбуле, пишет РИА "Новости".

Дело возбуждено по статье: "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее наступление смерти более двух лиц"

Как ранее сообщало ИА "Амител" , авиакатастрофа произошла в Стамбуле днем в пятницу, 10 марта. Вертолет летел в город Бозююк ( Турция). Но через несколько минут после взлета врезался в телебашню. На борту было семь человек. Четверо граждан России, трое граждане Турции. Все они погибли.

Кроме главы российского подразделения Eczacibasi Салима Озена находились Алексей Ванин, Игорь Кочергин, Людмила Чупрова и Елена Бадраган.

Сообщалось, что тела россиян будут опознавать по экспертизе ДНК. Тела сильно повреждены после крушения.