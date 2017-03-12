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Полицейские в Барнауле задержали 19-летнего барнаульца, которого подозревают в краже из автомобиля, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Известно, что инцидент произошел ночью на улице Юрина. Машина была припаркована у многоэтажного дома. Злоумышленник разбил стекло и забрался в авто. Оттуда он украл автомагнитолу и две аудиоколонки. Сумма причиненного ущерба составила около 5 тысяч рублей.

Полиция задержала ранее не судимого жителя краевой столицы, которого подозревают в краже. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье: "кража".