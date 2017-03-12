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Президент Грузии Георгий Маргвелашвили призвал людей, протестующих в Батуми, сохранять спокойствие и не допускать эскалации. Об этом пишет "Лайф".

По словам главы этой страны, он все время находится в контакте с премьер-министром и главой МВД.

"Считаем, что необходимо защитить право собрания, однако в тоже время необходимо уважать государственные институты и закон",- подчеркнул Георгий Маргвелашвили.

Как сообщалось ранее, жители Батуми протестуют против повышения размера штрафов после назначения нового главы патрульной полиции.