Фото: svopi.ru
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили призвал людей, протестующих в Батуми, сохранять спокойствие и не допускать эскалации. Об этом пишет "Лайф".
По словам главы этой страны, он все время находится в контакте с премьер-министром и главой МВД.
"Считаем, что необходимо защитить право собрания, однако в тоже время необходимо уважать государственные институты и закон",- подчеркнул Георгий Маргвелашвили.
Как сообщалось ранее, жители Батуми протестуют против повышения размера штрафов после назначения нового главы патрульной полиции.
Комментарии
Руки прочь от турецкоподданных!
Есть ещё страны бывшего Союза, где люди имеют права... протестуют.