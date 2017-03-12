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Министр транспорта Максим Соколов заявил, что Россия и Египет согласовали все вопросы соглашения, связанные с авиационной безопасностью. Об этом пишет "Интерфакс".

Однако дата и место подписания этого документа не обговорены. По словам Соколова, обе страны согласовали все вопросы.

Отметим, что недавно председатель Совфеда Валентина Матвиенко участвовала в переговорах со спикером Палаты депутатов Египта Али Абдель Алем. Она также отметила, что полеты в Египет возобновятся в скором времени.

Напомним, Россия приостановила авиасообщение с Египтом в конце 2015 года после падения российского самолета, летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Эту авиакатастрофу признали терактом.