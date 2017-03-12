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Алтайский край по-прежнему занимает лидирующую позицию в России по производству сыров и сырных продуктов, сухой молочной сыворотки. Кроме этого, наш регион занимает первое место в стране по выпуску сливочного масла. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологий.

В прошлом году в регионе индекс промышленного производства молочных продуктов составил 102,2%. Среди них наибольшую роль в формировании индекса производства играют цельномолочная продукция, сыры и сливочное масло. За год производство этого продукта выросло на 12%, сливочного масла — на 5,3%, сыра — на 0,4%. Наиболее значимой рост произошел в производстве детской молочной продукции (на 15,2%).

В ведомстве отмечают, что производство сливочного масла за последние пять лет увеличилось в два раза. А производство детского питания больше, чем в два раза.

Но, между тем, по некоторым другим позициям произошло снижение объемов производства.