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Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 29-летнего жителя села Ябоган Усть-Канского района, сообщает пресс-служба СУСКа по Республике Алтай.

ЧП произошло в ночь на субботу, 11 марта. Пьяная 30-летняя жительница ударила ножом в грудь своего сожителя. Об большой кровопотери мужчина скончался через непродолжительное время.

Женщина признала свою вину. Отметим, что летом прошлого года женщина уже угрожала убийством своему сожителю. Но тогда в ходе судебного рассмотрения стороны примирились.