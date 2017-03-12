Фото: ru.wikipedia.org

Злоумышленник разрисовал красным маркером фотографии почетного караула у памятника советским солдатам-освободителям, размещенные в торговом центре Таллина. Об этом пишет "РБК", ссылаясь на Postimees.

Отметим, что в торговом центре проходила выставка. Там были расположены работы разных художников. На одной из фотографии был изображен почетный караул, выстроенный 9 мая 2016 года у "Бронзового солдата". Часть из этих работ и испортил вандал.

Этим делом занялась полиция. Известно, что злоумышленника запечатлели камеры видеонаблюдения.

"Бронзовый солдат" — расхожее название памятника советским воинам, павшим в Великой Отечественной войне, ставшее общеупотребительным в связи с кампанией по его переносу из центра Таллина на Военное кладбище и связанными с этим событиями. Впервые был открыт 22 сентября 1947 года на холме Тынисмяги в центре Таллина напротив церкви Каарли . С 1995 года официальное название — Монумент Павшим во Второй мировой войне.