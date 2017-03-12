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Новости

Великобритания потребует 11 млрд долларов после выхода из Евросоюза

, ИА "Амител"
Издание пишет, что доля Великобритании в европейском банке равна 16%, а это примерно 11 миллиардов долларов

Фото: pixabay.com

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй будет требовать возврата активов Великобритании после того, как запустит процедуру выхода этой страны из Евросоюза. Об этом пишет РИА "Новости".

Как сообщается, Великобритания имеет долю в европейском банке, которая равно 16%. Если переводить это на деньги, то как раз получается сумма размером в 11 миллиардов долларов. Издание пишет, что Лондон вправе не выплачивать блоку 60 миллиардов евро по ранее заключенным соглашениям.

Отметим, что в понедельник, 13 марта, будет рассмотрен проект по выходу Великобритании из  Евросоюза. На этот раз этот шаг должна утвердить палата общин. На следующий день одобрение должно быть получено от палаты лордов. Кроме этого, свое слово по этому вопросу должна сказать и  королева Елизавета.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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