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16-летний сын продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина Александр скончался от сердечного приступа, пишет портал "Дни.ру" со ссылкой на певицу Наталью Грозовскую.

" Друзья, у нас горе. Умер сын Андрея Разина Саша Разин. Помолитесь, пожалуйста, об упокоении его души... Сердечный приступ. Шёл по улице, упал", — написала Грозовская в соцсетях.

16 лет Александру Разину исполнилось в январе.

Отметим, что сын Александр появился у Андрея Разина в третьем браке от жены Фаины Разиной. Также у продюсера есть еще старший сын Илья. Ему 32 года. Он родился в гражданском браке, о существовании старшего сына Разин узнал только в 2003 году.