Фото: alupka24.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Бийске супружескую пару, которую подозревают в распространении синтетических наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Известно, что чета приехала в Бийск из соседнего региона. При допросе у них нашли пакетики с порошком белого цвета. Эксперты установили, что внутри пакетов находится синтетический наркотик. Такая же пакеты полиция нашла в виде закладок в местных многоэтажках.

В отношении пары возбуждено уголовное дело по статье уголовного кодекса: "незаконный сбыт наркотических средств".