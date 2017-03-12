Фото: russ-smi.ru

Депутат Госдумы Наталья Поклонская побывала в гостях программы "Прожекторперисхилтон". В эфир эта программа вышла на Первом канале в субботу, 11 марта.

Ведущие поздравили Поклонскую с прошедшим праздником 8 марта и попросили показать, как она умеет играть на фортепиано. Сначала она сыграла произведение Арама Хачатуряна. На это Сергей Светлаков заметил, что и он "так умеет". Тогда Гарик Мартиросян попросил сыграть "Мурку".

Депутат исполнила произведение под гитарный аккомпанемент Ивана Урганта и Александра Цекало.