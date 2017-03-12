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Трехлетний ребенок погиб в США в результате пожара, который возник в доме после взрыва гироскутера. Об этом пишет портал "Лента.ру", ссылаясь на ABC News.

Известно, что устройство заряжалось на первом этаже в доме. Рядом с ним играли три девочки. При зарядке загорелась батарея, пламя охватило все помещение. Девочка скончалась от полученных травм. Две другие пострадавшие находятся в тяжелом состоянии в реанимации одной из местных больниц.

Отметим, что уже не первый случай, когда гироскутер стал причиной пожара.

Гироскутер — уличное электрическое транспортное средство, выполненное в форме поперечной планки с двумя колёсами по бокам. Использует электродвигатели, питаемые от электроаккумулятора, и ряд гироскопических датчиков для самобалансировки и поддержания горизонтального положения площадки для ног.