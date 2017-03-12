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Массовая драка произошла вечером в субботу, 11 марта, в Дагестане после боя на чемпионате по смешанным единоборствам. Об этом пишет сайт газеты "Известия".

Бой проходил между Владимиром Минеевым и дагестанцем Азизом Джуманиязовым. Видео драки появилось в Youtube.

Когда бой закончился, Джуманиязов нанес удар ногой приехавшему в Дагестан Минееву. На это Минеев ударил дагестанского бойца кулаком по голове. После этого на ринг вышли болельщики и тоже приняли участие в потасовке.