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Десять автомобилей сожгли на улицах Батуми во время беспорядков, также повреждена инфраструктура, пишет "Интерфакс" со ссылкой на главу правительства Аджарии (Грузия) Зураба Патарадзе.

По словам Патарадзе, в мэрии сейчас считают ущерб, нанесенный беспорядками, произошедших в Батуми.

Напомним, в субботу, 11 марта, активисты вышли на улицы Батуми. Они пытались ворваться в здания управления полиции Аджарии в Батуми, но спецназ, применив слезоточивый газ и резиновые пули, не позволил им этого сделать.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , президент Грузии Георгий Маргвелашвили призвал людей, протестующих в Батуми, сохранять спокойствие и не допускать эскалации. Жители этого города протестуют против повышения размера штрафов после назначения нового главы патрульной полиции.