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Морозная погода ночью и теплая, солнечная днем ожидается в понедельник, 13 марта, в Алтайском крае.

По прогнозам синоптиков ЦГМС по региону, ночью столбики термометров опустятся до -14...-19 градусов, местами в южных и предгорных районах до -20...-25 градусов.

Днем потеплеет до 0..-5 градусов, в предгорных районах до +5. Ветер в этот день будет дуть юго-западный 2-7 метров в секунду, днём с усилением в северных районах до 7-12.

В Барнауле столбики термометров предстоящей ночью опустятся до -15...-17 градусов. Днем в краевой столице будет около 0 градусов. Ветер ожидается юго-западный 2-7 метров в секунду.