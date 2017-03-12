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Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что Алтайский края наряду с Москвой , Санкт-Петербургом, Татарстаном и Краснодарским краем входит в число регионов-лидеров по росту туристического потока. Об этом сообщает официальный сайт администрации региона.

Такое заявление чиновник сделал на открытии XII международной выставки "Интурмаркет-2017". Торжественное открытие прошло в субботу, 11 марта, в Москве.

По словам Мединского, в 2016 году внутренний турпоток увеличился на 10%, а въездной туризм — на 7%. В прошлом туристическом сезоне на Алтае отдохнуло более двух миллионов человек.

Стенд Алтайского края посетил также заместитель председателя Правительства России Виталий Мутко. Чиновник подчеркнул, что наш регион "своими руками создает по сути новый туристический кластер, использует климатические, природные возможности".

Отметим, на выставке представляют свои возможности внутреннего и въездного туризма 81 регион России, а также 12 стран мира.