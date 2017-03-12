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Слон напал на сотрудника зоопарка в одном из самых популярных в Японии тематических парков отдыха Adventure World. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда".

Утром в воскресенье, 12 марта, 37-летний гражданин Таиланда зашел в вольер к слону, чтобы его помыть. Но животное начало сильно нервничать и размахивать хоботом. Вдруг слон с силой ударил тайца хоботом и откинул его к железному забору, потом еще пару раз протащил сотрудника зоопарка по вольеру.

Мужчина был госпитализирован. Но врачи не смогли его спасти. Сейчас ветеринары выясняют причины агрессивного поведения слона.