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Ученые Калифорнийского института два года занимались исследованиями, после которых они научились создавать топливо из воды. Об этом пишет портал nation-news.ru.

Предполагается, что полученное в результате экспериментов горючее призвано заменить все известные ископаемые виды топлива: нефть и уголь.

Этой проблемой занимались исследователи из всех стран мира, но смогли это сделать лишь ученые из США. Специалисты Калифорнийского института признались, что они смешали солнце, воду и углекислый газ. Воду расщепили на атомы водорода и кислорода.

Такой способ расщепления воды поможет оптимально бюджетно создать новое горючее. Но ученые не могут разрешить тот факт, что молекулы разрушаются слишком быстро и они не успевают синтезировать необходимое число элементов.

