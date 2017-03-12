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Суррогатная мать скоро родит близнецов для легендарного футболиста Криштиану Роналду. Женщина живет на западе Америки, пишет "ТАСС".

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Футболист очень тщательно скрывает свою личную жизнь, но эта информация попала в СМИ. Как только дети родятся, их перевезут в дом спортсмена, который находится в Мадриде.

Первому сыну Роналду шесть лет, его также родила суррогатная мать.

Криштану Роналду — португальский футболист, выступающий за испанский клуб "Реал Мадрид" и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Являлся самым дорогим футболистом в истории футбола до 2013 года — за его переход из английского "Манчестер Юнайтед" в "Реал" было заплачено 80 млн фунтов стерлингов. Лучший бомбардир в истории сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей.