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Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым назвал "дипломатическим скандалом" ЧП, произошедшее в Роттердаме. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда".

Кроме этого, чиновник осудил действия голландских чиновников, запретивших министру республики по делам семьи и социальной политики Фатме Бетюль Сайян Кайя обратиться к турецким гражданам в Роттердаме. Бинали Йылдырым пообещал, что Турция примет меры после произошедшего.

Политик заявил, что власти Нидерландов проявили неуважение к правам человека. Бинали Йылдырым попросил граждан Турции, которые живут в Нидерландах не волноваться.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , в Нидерландах министра по делам семьи Турции Фатму Бетюль Саям Кайю назвали "нежелательным иностранцем". Кроме этого, власти выпроводили ее из страны. Министр приехала наземным транспортом из Германии.