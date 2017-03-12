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Результаты боя, прошедшего в Дагестане между бойцами смешанного стиля Владимиром Минеевым и Азизом Джуманиязовым, аннулированы. Такое решение принял главный судья, исходя из правил вида спорта и регламенту Союза ММА России. Об этом пишет "Лента.ру".

Как пишет издание, ссылаясь на слова функционера, никакой массовой драки между зрителями по окончании боя не было. Все болельщики быстро успокоились.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , бой проходил между Владимиром Минеевым и дагестанцем Азизом Джуманиязовым. Когда поединок завершился Джуманиязов нанес удар ногой приехавшему в Дагестан Минееву. На это Минеев ударил дагестанского бойца кулаком по голове. После этого на ринг вышли болельщики и тоже приняли участие в потасовке.