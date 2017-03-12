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Российская военная экспедиция дошла по льду до острова Котельный в Арктике

, ИА "Амител"
В рамках экспедиции удалось преодолеть 1140 километров по льду моря Лаптевых и прибрежной зоне

Фото: sputnik.ru

Члены экспедиции Минобороны России впервые в мире сумели по льду достичь острова Котельный в архипелаге Новосибирских островов в Арктике, передает РИА Новости.

Как рассказал замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков, военные и представители промышленных предприятий сумели преодолеть 1140 километров по льду моря Лаптевых и прибрежной зоне.

Что касается маршрута экспедиции, то он пролегал от поселка Тикси до мыса Святой Нос, затем через проливы Дмитрия Лаптева и Санникова до Котельного. В настоящее время участникам экспедиции предстоит проделать обратный путь.

Дмитрий Булгаков также рассказал, что в пути было проведено порядка сотни исследований, а также мероприятия по обслуживанию и ремонту техники.
 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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