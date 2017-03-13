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Встреча российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться на саммите G-20 в Гамбурге в июле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

По его словам, если страны не договорятся о более раннем саммите, то Гамбург станет первым местом, где главы РФ и США смогут пересечься друг с другом.

В ответ на вопрос о том, как может пройти первая встреча Путина и Трампа, Песков ответил, что "они поговорят друг с другом". Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что "важно, что они сядут друг с другом и начнут говорить".

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что подготовка к встрече президента России и его американского коллеги уже идет, но о ее дате и месте данных пока нет. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков добавил, что данный вопрос поднимался на первым переговорах главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.