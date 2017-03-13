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Встреча российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться на саммите G-20 в Гамбурге в июле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
По его словам, если страны не договорятся о более раннем саммите, то Гамбург станет первым местом, где главы РФ и США смогут пересечься друг с другом.
В ответ на вопрос о том, как может пройти первая встреча Путина и Трампа, Песков ответил, что "они поговорят друг с другом". Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что "важно, что они сядут друг с другом и начнут говорить".
Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что подготовка к встрече президента России и его американского коллеги уже идет, но о ее дате и месте данных пока нет. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков добавил, что данный вопрос поднимался на первым переговорах главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.
Комментарии
Смотрю наши ребята ох как не просты
в Кремле рассчитывают, что контакты России и США будут частыми и глубокими (с)
Трампнечмо уже встретился с лидерами самых загнивающих стран гейропы: меркелихой, оландом и протчая. А с лидером-импортозаместителем - на г-20. С вофкой -изгоем и по телефону можно...
"Эта истерика длится непрерывно уже полтора месяца. Кремль хочет хоть каких-нибудь переговоров. Задействованы все возможные каналы, даже те, которые раньше считались неприемлемыми и оппозиционными. Песков, Лавров, «независимые» политологи… «Путин готов к переговорам, у Кремля есть предложения, Путин готов к встрече с Трампом, ну обсудите хоть что-нибудь с нами».
Ресурсы тают с катастрофической скоростью. Поддерживать даже видимость присутствия и стабильности на внешнем и внутреннем «фронтах» уже нет никакой возможности. «Неосторожное» заявление Трампа, что пора уходить с востока Украины и освобождать Крым не вызвало вообще никакой реакции Кремля. Вернее, вызвало заявление о готовности к переговорам. «Ну, пожалуйста, Христа ради, хоть о РСМД-договоре, хоть о Крыме, хоть о кибер-атаках, хоть о шпионах…». Даже самое святое, выдвижение кандидатом на выборах нацлидера – можно и это обсудить.
Молчит басурманин." (с)
Дружить теперь с Америкой начнем, в июле. Миром вместе будем управлять !
Надеюсь, что Трамп перед Владимир Владимирычем не оплошает, не забоится?
Волнует ли среднего американца-обывателя встреча Трампа с Путиным?
Бося, а когда Трамп санкции отменит? расскажи, не таи...