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Семибалльные заторы образовались на барнаульских дорогах в понедельник, 13 марта. Об этом гласят данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Наиболее сложная ситуация наблюдается на пересечении улицы Малахова с Власихинской, где скорость движения авто не превышает 3-5 километров в час. Также машины медленно двигаются по улицам Советской Армии, Профинтерна, на участке улицы Матросова и Павловского тракта (после кольцевого перекрестка) и пересечении проспекта Космонавтов с улицей Попова.

Кроме этого, заторы образовались на некоторых отрезках улицы Малахова, Северо-Западной, проспекта Космонавтов, Ленина и Строителей. На данных участках скорость движения составляет от 7 до 10 км/ч.