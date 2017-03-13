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Певица Юлия Самойлова представит Россию на песенном конкурсе "Евровидение" в Киеве в мае 2017 года. Девушка исполнит песню "Flame Is Burning", сообщило в воскресенье, 12 марта, агентство ТАСС со ссылкой на Первый канал.

Напомним, что полуфиналы конкурса пройдут в столице Украины 9 и 11 мая, а финал — 13 числа того же месяца. Главной ареной станет Международный выставочный центр. В "евровидении" будут участвовать представители 43 стран.

Отмечается, что Самойлова с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности. Музыку певица полюбила благодаря маме. Девушка всегда трезво оценивает свои шаги, не приемлет жалости в свой адрес и живет полноценной жизнью, передает агентство.

Глава российской делегации на "Евровидении-2017" Юрий Аксюта отметил, что Юлия является "самобытной певицей, очаровательной девушкой и опытной конкурсанткой". "Музыкальная карьера требует огромного эмоционального и физического напряжения, которое мало кому по плечу. Восхищен тем, каких успехов Юля добивается на этом пути. Думаю, что 11 мая миллионы зрителей по всему миру разделят с нами это чувство", — приводит его слова пресс-служба Первого канала.

Уточняется, что певица родилась 7 апреля 1989 года в Ухте (Коми). Самойлова поет с детства, тогда же она становилась победителем и лауреатом разных конкурсов, в том числе и международных. Певица обрела популярность после участия в проекте Аллы Пугачевой "Фактор А" в 2013 году. Примадонна отметила ее премией "Золотая звезда Аллы", знаком своего личного признания.